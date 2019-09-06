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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 07:30

İmamoğlu'nun yalanları iyice kabak tadı verdi! ’daki kamyonetler meydandan kayboldu

Başkanı tarafından israf’ iddiasıyla meydanına çektirilen araçlardan, aralarında derin donduruculu kamyonun da olduğu çok sayıda kamyonet kayıplara karıştı. Araçların, biriken işler dolayısıyla göreve gönderildiği değerlendiriliyor. Peki ihtiyaç fazlası diye iddia adilen Yenikapı'daki hizmet araçlarından kaybolan kamyonetler göreve mi gönderildi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , tamamına yakınını hizmet araçlarının oluşturduğu çok sayıda aracı meydanına çektirdi.


5 Eylül tarihinde çekilen kare

Derin donduruculu kamyon, ilaçlama kamyoneti, altyapı hizmetlerinde kullanılan kamyonetlerin de alana park edilmesi çalışmaları durma noktasına getirdi.

KAMYONETLER MEYDANDAN KAYBOLDU
Yeni Şafak'ın haberine göre 5 Eylül 2019 tarihinde görüntülenen o araçlar, 6 Eylül 2019 tarihinde kayboldu.


5 Eylül 2019 tarihinde çekilen karede kamyonet ve soğutuculu kamyon görülüyor

Havadan alınan görüntülerde yerlerinin boş kaldığı belirlenirken, park edilmeleri dolayısıyla aksayan işlerin devamı için göreve gönderildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

6 Eylül 2019 tarihinde çekilen karede kamyon ve kamyonetlerin yeri boş

"KAMYONETLERİN VE KAMYONUN GERİ ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK"
Dün açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, söz konusu araçların göreve gönderildiği iddiasını doğrulayarak "Ortaya attıkları gibi 1717 tane makam aracı bulamayınca hizmet araçlarını meydana topladılar. İşler aksayınca da geri göndermeye başladılar. Bugün saat 13.00'da kamyonetlerin ve kamyonun geri çekildiği bilgisini aldık" dedi.

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