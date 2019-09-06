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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 17:00

'li başkanlar ma doymuyor! 'tan bir zam kararı daha!

lerde büyükşehirlere başkan olan 'li isimler lara doymuyor. CHP'li Başkanı , ücretlerine yaptığı zammın ardından taksi tarifelerine de zam yapıldı.

CHP'li başkanlar zamma doymuyor! Mansur Yavaş'tan bir zam kararı daha!

31 Mart leri öncesi başkent halkına pek çok konuda ucuz hizmet sözü veren 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , vaadinin tam aksini yapmaya devam ediyor.

ücretlerine yapılan mın ardından, taksi tarifelerine de zam yapıldı.

4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Kilometre başı fiyatlar ise 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

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