CHP'li başkanlar zamma doymuyor! Mansur Yavaş'tan bir zam kararı daha!

31 Mart yerel seçimleri öncesi başkent halkına pek çok konuda ucuz hizmet sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vaadinin tam aksini yapmaya devam ediyor.

Toplu ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi tarifelerine de zam yapıldı.

4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruşa çıkarıldı. Kilometre başı fiyatlar ise 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.