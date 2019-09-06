Bodrum'da Temmuz'un üçüncü haftası ailesi ile tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgede görev yapan Hürriyet ve Posta gazetesi magazin muhabirleri tarafından tekneyle açıldığı koyda görüntülenmişti.
Bodrum'da Temmuz'un üçüncü haftası ailesi ile tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgede görev yapan Hürriyet ve Posta gazetesi magazin muhabirleri tarafından tekneyle açıldığı koyda görüntülenmişti.
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