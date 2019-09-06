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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 18:37

'nun tatildeyken sansür uygulattığı fotoğraflar ortaya çıktı! Çekilen fotoğrafları kullanmayın diye talimat vermişti

'da Temmuz’un üçüncü haftası ailesi ile tatil yapan Başkanı , bölgede görev yapan Hürriyet ve Posta gazetesi magazin muhabirleri tarafından tekneyle açıldığı koyda görüntülenmişti. İmamoğlu, daha sonra gazeteleri arayarak çekilen fotoğrafların kullanılmaması yönünde talimat verip sansür uygulatmıştı. O fotoğraflar ortaya çıktı...

Bodrum'da Temmuz'un üçüncü haftası ailesi ile tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgede görev yapan Hürriyet ve Posta gazetesi magazin muhabirleri tarafından tekneyle açıldığı koyda görüntülenmişti.

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