Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.09.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 19:22

Son dakika: ve 'in kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı! 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre, ve 'in koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika gelişmesine göre, ve 'in koordineli çalışması sonucu kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri