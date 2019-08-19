Megakent, 17 Ağustos'u 17 dereceyle karşıladı. Deniz kabardı, fırtına çıktı, bulutlar karardı. Yarım saatte felaket yağdı. Evleri araçları su aldı. Alt geçitten bir evsizin cansız bedeni çıktı.Afetzedeler belediyeye 2414 ihbar yaptı. Ama cevap bulamadı. Çünkü aradıkları başkan Bodrum 'daydı. 1 gün sonra tatil dönüşü karşılarına çıkınca tepkisiz kalmadı:günleröncesindenuyarmasına rağmen İstanbul 'da öncekigün yaşanan sel felaketinde can ve malkayıpları yaşandı. Seldenzarar gören vatandaşlar, İBB 'nin önlem almadığınıve mazgallarıntemizlenmediği için subaskınları olduğunuileri sürerken, BelediyeBaşkanı Ekremİmamoğlu'nun ortalardagörünmemesi tartışmakonusu oldu. Sosyalmedyada 100 bininüzerinde yorum yapıldıve İmamoğlu'na tepkiyağdı. Tepkiler artıncatatilini yarıda kesen ve 24saat sonra sel felaketininyaşandığı Eminönü'negelen İmamoğlu,defalarca uyarı yapan Meteoroloji 'yi suçladı.İmamoğlu, EminönüAlt Geçit Çarşısı'ndaincelemelerde bulunduğusırada bir esnaf, "Başkan,sel felaketinin olduğuanlarda BüyükşehirBelediyesi'nde kimseyeulaşamadık. Telefonlaraçılmadı" diye isyanetti. Sosyal medyada kiyorumlar:Başkan 'Sel olarak yağacağız' derken bunu mu kast etmiştin?Üçüncü kez Bodrum'a tatile git, sonra suçu meteorolojiye at.Ekrem Bey, biraz daha yağmur yağsaydı o milyon dolarlık yatınızla, belediye binasına kadar gidebilirdiniz.

mamoğlu; Meteoroloji'nin "orta şiddetli yağış" uyarısı yaptığını iddia etti. Meteroloji isededi.40 günde iki kez tatile çıkan İmamoğlu, "Aileme karşı sorumluluklarım var" dedi.