Megakent, 17 Ağustos'u 17 dereceyle karşıladı. Deniz kabardı, fırtına çıktı, bulutlar karardı. Yarım saatte felaket yağdı. Evleri araçları su aldı. Alt geçitten bir evsizin cansız bedeni çıktı.
Afetzedeler belediyeye 2414 ihbar yaptı. Ama cevap bulamadı. Çünkü aradıkları başkan Bodrum'daydı. 1 gün sonra tatil dönüşü karşılarına çıkınca tepkisiz kalmadı: Nerdesiniz Ekrem başkan!
TEPKİLER ARTTI TATİLİ BİTİRDİ
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul'da önceki gün yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar, İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada 100 binin üzerinde yorum yapıldı ve İmamoğlu'na tepki yağdı. Tepkiler artınca tatilini yarıda kesen ve 24 saat sonra sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ne gelen İmamoğlu, defalarca uyarı yapan Meteoroloji'yi suçladı. İmamoğlu, Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nda incelemelerde bulunduğu sırada bir esnaf, "Başkan, sel felaketinin olduğu anlarda Büyükşehir Belediyesi'nde kimseye ulaşamadık. Telefonlar açılmadı" diye isyan etti. Sosyal medyadaki yorumlar:
Başkan 'Sel olarak yağacağız' derken bunu mu kast etmiştin?
İstanbul'a yeni bir başlangıç gerçekten de. Başkan Bodrum güzel mi?
Üçüncü kez Bodrum'a tatile git, sonra suçu meteorolojiye at.
'İstanbul'un kaybedecek 5 dakikası yok' diyen Başkan, belediyeye uğramadı.
Ekrem Bey, biraz daha yağmur yağsaydı o milyon dolarlık yatınızla, belediye binasına kadar gidebilirdiniz.
METEOROLOJİ'DEN JET YALANLAMA
İmamoğlu; Meteoroloji'nin "orta şiddetli yağış" uyarısı yaptığını iddia etti. Meteroloji ise "Yağışın şiddetli olacağını defalarca açıkladık. Bilgileri, belediyeler başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına e-posta yoluyla gönderdik" dedi.
40 günde iki kez tatile çıkan İmamoğlu, "Aileme karşı sorumluluklarım var" dedi.
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