CHP'li Başkan İmamoğlu tatile doymuyor

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, zamlar ve aldığı izinlerle gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrar tatile çıkıyor.
Ekrem İmamoğlu ilk tatiline mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra çıkmış ve eleştiri almıştı. İmamoğlu ikinci tatilinde ise İstanbul'u sel götürünce eleştirilerin merkezine yerleşmişti. Sel felaketi sonrası tatilini kesip dönen İmamoğlu, inceleme yapıp yeniden Bodrum'a gitmişti.
EKREM İMAMOĞLU İZİN ALDI!
İmamoğlu 6 Eylül cuma günü için yine izin aldı. Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceğini duyurdu. İznini haftasonuyla birleştiren İmamoğlu'nun nerede tatil yapacağı merak konusu.
- Esnaf mağdur olurken tatiline devam eden İmamoğlu'ndan milyonluk tatil keyif! İstanbul'daki sel sonrası tepkiler artınca Ekrem İmamoğlu tatilini bitirdi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zam yağmuru! Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda İmamoğlu bir tatile bir de zamma doymuyor! İstanbul'da hayat yüzde 50 pahalılaştı!
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