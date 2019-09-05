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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 12:01

'li Başkan İmamoğlu tatile doymuyor

23 Haziran seçimlerinde göreve gelen ama işçi kıyımı ve lardan başka bir icraatte bulunmayan 'li Başkanı , yine izne çıkıyor. Aldığı izni yazılı bir açıklamayla duyuran CHP'li İmamoğlu, yerine Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceğini bildirdi.

CHP'li Başkan İmamoğlu tatile doymuyor

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, lar ve aldığı izinlerle gündeme gelen 'li Başkanı , tekrar tatile çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu ilk tatiline mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra çıkmış ve eleştiri almıştı. İmamoğlu ikinci tatilinde ise 'u götürünce eleştirilerin merkezine yerleşmişti. Sel felaketi sonrası tatilini kesip dönen İmamoğlu, inceleme yapıp yeniden 'a gitmişti.

EKREM İMAMOĞLU İZİN ALDI!
İmamoğlu 6 Eylül cuma günü için yine izin aldı. Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceğini duyurdu. İznini haftasonuyla birleştiren İmamoğlu'nun nerede tatil yapacağı merak konusu.

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