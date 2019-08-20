Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 09:27

Esnaf mağdur olurken tatiline devam eden İmamoğlu'ndan milyonluk tatil keyif!

selle boğuşurken tatilde olan İmamoğlu’na, ancak 1 gün sonra gittiği Eminönü’nde esnaftan büyük tepki vardı. Başkanı, tüm tepkilere rağmen akşam uçakla Bodrum’a döndü. Bodrum’daki tatiline kaldığı yerden devam eden , Gündoğan’da bulunan Olabella Piu adlı ultralüks rezidansta kaldı. İmamoğlu’nun balkonda dinlenirken görüntüleyen komşuları fotoğrafı dan paylaştı. İmamoğlu’nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL.

İmamoğlu'ndan milyonluk keyif!

Eminönü'nde 17 Ağustos'taki şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yayalara açılırken, bazı dükkanlar kepenk açtı. Esnaf Ahmet Şahin, "Zararımız büyük. Geçitte 8 dükkan var. Dükkan başına 100 bin lira civarında zararımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve 'telafi edeceğiz' dedi. Bizim talebimiz yeraltı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, 'Gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Belediye başkanı söz verdi, sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.

TATİLE KALDIĞI YERDEN DEVAM
Eminönü esnafı çözüm beklerken Başkanı 'nun önceki günkü ziyaretin ardından tatilini tamamlamak için yeniden Bodrum'a döndüğü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun da Bodrum'da tatiline devam ederken çekilmiş fotoğraflarını görenler tepki gösterdi.

FİYATI ORTALAMA 13 MİLYON TL
Bodrum'daki tatiline kaldığı yerden devam eden Ekrem İmamoğlu, Gündoğan'da bulunan Olabella Piu adlı ultralüks rezidansta kaldı. İmamoğlu'nun balkonda dinlenirken görüntüleyen komşuları fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İmamoğlu'nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEsnaf mağdur olurken tatiline devam eden İmamoğlu'ndan milyonluk tatil keyif!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri