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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 10:16

Son dakika! İmamoğlu baskısı yıldırdı! Genel Müdürü istifa etti

Son dakika haberine göre Genel Müdürü , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, açıklamasında "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu baskısı yıldırdı! İBB'de üst düzey istifa!

Genel Müdürü , Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kendisine çalışma ekibini kurmada müsaade edilmediğini belirten Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

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