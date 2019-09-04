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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 19:36

'nin '' vaadi fos çıktı! Veliler 'na tepkili

'nin yerel leri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine vaadi CHP'nin hesaplarında hala duruyor. Video özellikle Başkanı ile genel merkezi karşı karşıya getirdi.

'nin yerel leri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine vaadi CHP'nin hesaplarında hala duruyor. Video özellikle Başkanı ile genel merkezi karşı karşıya getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, "Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok" dediği belirtiliyor. Bugün 'ta bulunan CHP kurmayları da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"TAM TERSİ, ÇOK OKKALI BİR ZAM GELDİ"
Çocuklarını okullara yazdıran vatandaşlar ise seçim döneminde sık sık dillendirilen bu sözün tutulmamasından yakındı.

'da çocuğu okula yazdıran velilerden biri, "Mümkün değil öyle bir şey yapamazlar" dedi.

Sibel Tuğ adlı veli ise, "Haberlerde seyrettim, ulaşım, sütler her şey bedava olacaktı. Servis fiyatları indireceklerdi. Hatta bedava diye duymuştum. Tam tersi, çok okkalı bir geldi. Normalde 275 lira veriyordum ben oğlumun servisine. Bu sene 380 lira olduğunu söylediler. Hiç bu kadar yüklü geleceğini düşünmemiştik. Allah'tan kızımın servisine geçen yıl kayıt yaptırdığımız için zamdan etkilenmedik. Bu senenin zamları çok fazla" dedi.

Ebru Özkan da, "Ekrem İmamoğlu verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA, AŞIRI YÜKLÜ"
Tülin Sönmez ise, "Biz bu sene servise 380 lira ödeyeceğiz.. Çok fazla, aşırı yüklü. Ama keşke yapabilecekleri bir şey olsa yapsalar" şeklinde konuştu.

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