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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 19:36

Annesi ve sevgilisi tarafından öldürülen minik Eymen, gözyaşlarıyla uğurlandı... Müftü, 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki 'ın cenazesi 'de defnedildi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra da katılarak namazı bizzat kıldırdı. ’in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, “O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında" dedi ve tabutunu öptü...

'de, annesi (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki 'ın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı. Görevlilerin bir gün daha bekletilemeyeceği uyarısı üzerine ailesi hemen cenaze işlemlerine başladı. Yaklaşık 2 saat içerisinde Asri Mezarlığı'nda yer bulunurken, Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni küçük bir tabuta konularak bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camii'ne getirildi.

MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTUNU ÖPTÜ
İkinci namazının ardından Eymen Sadık Durak'ın cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra da katılarak namazı bizzat kıldırdı.

'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır" dedi.

İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen'in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, namazının ardından yakınlarını omuzunda cenaze aracına kadar gözyaşlarıyla taşındı. Eymen'in cenazesi, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

OLAY
İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

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