Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu.

Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi.

Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye iktisat kongresi toplanmıştı.



Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi sebepler ekonomimizin üstüne eğilmemize mani oldu.

İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır.

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur.

Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE ADIMLARI ATIYORUZ

Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.

YHT MÜJDESİ

Ramazan ayında Sivas'a Yüksek Hızlı Tren geliyor.



"NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE" ÇIKIŞI

Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum.

Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek.

Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDA PATRIOT KONUŞMASI

Trump'a Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz.

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah 1-2 ay içinde üretiyoruz.

Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz.

Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.



EKONOMİ MESAJI

Yüksek faize karşıyım, bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Maalesef Gezi olayları ile çekme takıldı, sıkıntı yaşadık.

Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var, politika faizi daha da düşürecek buna inanıyorum.

Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.



AK PARTİ'NİN PROJELERİ

İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda. Bunun kıymetini bilenler de var bilmeyenler de var.

Şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim şehir hastaneleri limitinde hastane yok.



ABD-TÜRKİYE MAÇI

Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz.

MİLLETİMİZLE BERABER HAİN TEŞEBBÜSÜ BERTARAF ETTİK

Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik.

15 Temmuz'da hain darbe girişimine maruz kaldık, milletimizle gerekli tedbirleri alıp hain teşebbüsü bertaraf ettik.

Milletimiz darbeciler, ekonomik tetikçiler karşısında dimdik ayakta durmuştur.

Son 6 yıldır her seçimi bir intikam, bir örtülü darbe vesilesi haline getirme kampanyaları yürütüldü.

Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun, milletimiz sapasağlam durmuştur.

Bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

2020 BÜYÜME ORANI

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.

2020 ile ilgili büyüme oranını yüzde 5 olarak planladık ve bunun üzerinde çalışacağız.