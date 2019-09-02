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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 13:35

Başkan Erdoğan onur yemeğine katıldı

Başkan Erdoğan, ve 'nde'nde gerçekleştirilen 'nin ardından Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan onur yemeğine katıldı

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