Başkan Erdoğan onur yemeğine katıldı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde'nde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, törenin ardından Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Yargıtay Başkanı Cirit: AB'nin raporu değersiz bir kağıt parçası Adli Yıl Açılış Töreni'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan... TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanımızın emekleriyle hazırlanan yargı reform paketinde çözüm vardır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.