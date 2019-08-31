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  • 31.08.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 15:57

İmamoğlu, terör örgütüyle bağlantılı 'li belediyelere sahip çıktı! 23 Haziran'ın diyetini ödüyor

CHP'li İBB Başkanı , terör örgütü ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınan 'li belediyeleri ziyaret etti. Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu, İçişleri'nin haklı kararıyla ilgili skandal bir yorum yaparak "gaflet ve delalettir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , gittiği Diyarbakır'da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu Diyarbakır'a geldiğini söyleyen İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Havalanına iner inmez Diyarbakır'ın sıcağını hissetiklerini söyleyen İmamoğlu konuşmasına teşekkür ederek başladı.

KAYYUM ATANMASI GAFLET VE DALALETMİŞ
"Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması 'gaflet ve delalettir.' Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir." diye konuştu.

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