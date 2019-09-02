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  • Son Güncelleme: 02.09.2019 14:53

Son dakika: İYİ Parti'de deprem! İl yönetimi istifa etti

Son dakika haberine göre 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası istifa fırtınasına tutulan İYİ Parti'de İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

İP'te deprem! İl yönetimi istifa etti

İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Bozkurt, bir süredir Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile aralarında bir takım yönetimsel farklılıklar oluştuğunu belirtti.

"YAŞANANLAR İSTİFA NOKTASINA GETİRDİ"
Parti içinde demokrasi ve kurulların tam çalışmasını, istişare esasının dikkate alınmasını istediklerini ancak bugüne kadar görüşmelerin olumlu netice oluşturmadığını ifade eden Bozkurt, kongre kararı alınmaması sonrası yaşananların kendilerini istifa noktasına getirdiğini bildirdi.

"İL YÖNETİMİ DÜŞMÜŞTÜR"
Bozkurt, şöyle konuştu:

"Atandıktan sonra 45 gün içinde kongre kararı almadığımız için sayın vekil, geçen gün il yönetimine gelerek 'Artık ben bu olaya el koyuyorum. İl yönetimi düşmüştür ve görevi bitmiştir.' dedi. Bu yöntem bize göre sakıncalıydı. Biz bu aşamadan itibaren böyle bir sürtüşmenin devam etmemesi ve partimize zarar vermemesi gerektiğini düşündük. 'Biz hatalı olabiliriz ve bu işte yanlış düşünüyor olabiliriz' diyerek o gün orayı boşalttık. Bu sebeple yönetim kurulu üyeleriyle aldığımız ortak kararla istifa ediyoruz."

Bozkurt, parti içerisindeki çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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