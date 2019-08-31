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  • 01.09.2019 03:35
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 03:35

'li 'ndan Atatürk'e büyük saygısızlık! Atatürk'ün portresini teröristlere hediye etti...

'nin aşkı bitmek bilmiyor. 'li belediyelere sahip çıkarak 'ın adeta diyetini ödeyen CHP'li Başkanı , Gazi 'ün portresini HDP'nin terör destekçisi belediye başkanı ’a hediye etti. İmamoğlu, 23 Haziran'ın diyetini ödeyeyim derken öldürülen PKK'lı teröristleri kahraman ilan eden HDPKK'lı Yılmaz'a verdiği bu hediye ile Atatürk'e büyük saygısızlık etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk'e büyük saygısızlık!

'nin ve aşkı bitmek bilmiyor. CHP'li Başkanı , terör örgütü PKK ile ilişkilerinden ötürü görevden alınan HDP'li ve Selçuk Mızraklı ile görüştü. HDP'li belediyelere sahip çıkarak 'ın diyetini ödeyen İmamoğlu, HDP'li Başkanı 'a 'ün fotoğrafını hediye etti.



ATA'YA BÜYÜK SAYGISIZLIK
İmamoğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini HDP'nin terör destekçisi belediye başkanı Kezban Yılmaz'a hediye etmesi tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcıları Ata'ya yapılan büyük saygısızlığa karşı kayıtsız kalmadı. Twitter'dan "Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz", "Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere ediyorsun?" gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.



TERÖRİSTLERİ KAHRAMAN İLAN ETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk portresi hediye ettiği PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK'lı teröristleri kahraman ilan etti. Terör sevici Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı terörist fotoğrafına "Fiziken nerede olursan ol, yüreğimize nakşettiğin o cesur gülüşün hep bizimle yaşayacak" açıklamasını yazdı.

İşte HDPKK'lı Kezban Yılmaz'ın o paylaşımları...











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