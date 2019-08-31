CHP'nin HDP ve PKK aşkı bitmek bilmiyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK ile ilişkilerinden ötürü görevden alınan HDP'li Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile görüştü. HDP'li belediyelere sahip çıkarak 23 Haziran'ın diyetini ödeyen İmamoğlu, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz'a Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.







ATA'YA BÜYÜK SAYGISIZLIK

İmamoğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini HDP'nin terör destekçisi belediye başkanı Kezban Yılmaz'a hediye etmesi tepkilere yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ata'ya yapılan büyük saygısızlığa karşı kayıtsız kalmadı. Twitter'dan "Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz", "Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere ediyorsun?" gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.







TERÖRİSTLERİ KAHRAMAN İLAN ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk portresi hediye ettiği PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK'lı teröristleri kahraman ilan etti. Terör sevici Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı terörist fotoğrafına "Fiziken nerede olursan ol, yüreğimize nakşettiğin o cesur gülüşün hep bizimle yaşayacak" açıklamasını yazdı.



İşte HDPKK'lı Kezban Yılmaz'ın o paylaşımları...

























