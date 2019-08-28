Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.08.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 13:08

Başkan Erdoğan ve Putin arasında helikopter pazarlığı! O anlar kamerada

Başkan 'la Devlet Başkanı arasında yaşanan helikopter pazarlığı kameralara yansıdı. Putin, helikopterin fiyatını soran Başkan Erdoğan'a "8 milyon dolar, bunun yanında arabamız hediye." cevabını verdi. Erdoğan bu teklife "Okey" dedikten sonra güldü.

'ın Devlet Başkanı ile MAKS-2019 Havacılık ı'nda kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan, fuarda sergilenen geniş oturum alanına sahip bir helikopteri inceledi ve fiyatını sordu.

HELİKOPTER ALANA LİMUZİN HEDİYE
Rus lider Putin bu soru üzerine "8 milyon dolar, bunun yanında arabamız hediye." diye cevap verdi.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife "Okey" dedikten sonra güldüğü görülüyor. Putin'in Erdoğan'a ücretsiz vermeyi teklif ettiği "Aurus" model limuzinin fiyatı ise yaklaşık 1,6 milyon lira.

ORTAK ÜRETİM
İki lider, helikopterden önce Rus yapımı Aurus nı incelemişti.

İki lider, makam aracının ortak bir şekilde üretime sokulabileceğini masaya yatırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan ve Putin arasında helikopter pazarlığı! O anlar kamerada
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri