Başkan Erdoğan Putin'le birlikte SU-57 savaş uçağını inceledi

ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı, Ankara'yı harekete geçirdi. Alternatif savaş uçağı arayışları gündeme geldi. Erdoğan dün Moskova'daki MAKS Havacılık Fuarı'nı gezdi. Putin'le birlikte 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi.







TÜRKİYE HAVACILIKTA SÖZ SAHİBİ ÜLKE

Erdoğan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti. "Milli muharip uçak projemiz TF-X gözbebeğimizdir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gitti. Erdoğan ve Putin, Jukovsky Havalimanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, fuardaki uçak ve helikopterleri inceledi. Liderler baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. 1.5 saat süren görüşmede başta İdlib olmak üzere Suriye meselesi, Libya, Ortadoğu'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler değerlendirildi. Görüşmenin ardından 2 lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



KARARLILIK MESAJI: Suriye'de yaşanan gelişmeleri İdlib'teki durum özelinde tüm boyutlarıyla ele aldık. Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini riske etme boyutuna varmıştır. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Ülkemizin bu konudaki karalılığını Putin'e bizzat ifade ettim.



GÜVENLİ BÖLGE: Bu bölgede güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Kararlılığımız tamdır.



DEDİKODULARA KULAK ASMADIK: 400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak





SU-57 İÇİN ORTAK ÜRETİM

Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ile İdlib'te ek tedbirler geliştirilmesi gerektiğine karar verdiklerini söyledi. Putin, Türkiye'nin ABD ile bölgede oluşturmayı planladığı güvenli bölgeyle ilgili bir soru üzerine, "Biz Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Biz orada gerginliğin azaltılması için çabalarımızı birleştireceğiz" dedi. Putin, ayrıca, "SU-35 için ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz" dedi.



Putin, bir stanttan dondurma aldı. Bu sırada Erdoğan, Putin'e "Benim parayı da veriyorsun değil mi?" diye espri yaptı.



HASAN AY