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Başkan Erdoğan Putin'le birlikte SU-57 savaş uçağını inceledi

Başkan , ’ya gitti. Rusya Devlet Başkanı ile Havacılık ve ’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, SU-57 savaş uçağını inceledi.

ABD'nin 'yi F-35 projesinden çıkarma kararı, Ankara'yı harekete geçirdi. Alternatif savaş uçağı arayışları gündeme geldi. Erdoğan dün 'daki MAKS Havacılık Fuarı'nı gezdi. Putin'le birlikte 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi.



TÜRKİYE HAVACILIKTA SÖZ SAHİBİ ÜLKE
Erdoğan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti. "Milli muharip uçak projemiz TF-X gözbebeğimizdir" dedi.

Başkan , dün Devlet Başkanı 'in daveti üzerine Moskova'ya gitti. Erdoğan ve Putin, Jukovsky Havalimanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve 'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, fuardaki uçak ve helikopterleri inceledi. Liderler baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. 1.5 saat süren görüşmede başta olmak üzere meselesi, , 'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler değerlendirildi. Görüşmenin ardından 2 lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KARARLILIK MESAJI: Suriye'de yaşanan gelişmeleri İdlib'teki durum özelinde tüm boyutlarıyla ele aldık. Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini riske etme boyutuna varmıştır. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Ülkemizin bu konudaki karalılığını Putin'e bizzat ifade ettim.

GÜVENLİ BÖLGE: Bu bölgede sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Kararlılığımız tamdır.

DEDİKODULARA KULAK ASMADIK: 400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak



SU-57 İÇİN ORTAK ÜRETİM
Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ile İdlib'te ek tedbirler geliştirilmesi gerektiğine karar verdiklerini söyledi. Putin, Türkiye'nin ABD ile bölgede oluşturmayı planladığı güvenli bölgeyle ilgili bir soru üzerine, "Biz Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Biz orada gerginliğin azaltılması için çabalarımızı birleştireceğiz" dedi. Putin, ayrıca, "SU-35 için ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz" dedi.


Putin, bir stanttan dondurma aldı. Bu sırada Erdoğan, Putin'e "Benim parayı da veriyorsun değil mi?" diye espri yaptı.

HASAN AY

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