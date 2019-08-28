RIA haber ajansı, Rus yetkililere dayandırdığı haberde, Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda Türkiye ve Rusya'nın teslimat görüşmeleri yaptığını belirtti.

Dün, Rus savaş uçağı "Su-57" ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen "Su-35" ve "Su-34" tipi savaş uçaklarının gösterisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte izledi.





Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olarak bilinen Su-57'ler ilk olarak ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün F-35'in muadili olarak görülen Su-57 savaş uçaklarını MAKS 2019 havacılık ve uzay fuarında incelemişti.

SU-57 Mİ F-35 Mİ?

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşırken, F-35 de gizlilik avantajına sahip bulunuyor.

"Bilgi sentezi" kavramına göre tasarlanan F-35, alanların dinamik bir resmini yaratıyor ve bunu dost birimlere gerçek zamanlı iletiyor. F-35 ayrıca diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebiliyor.





Su-57 ise daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.

UÇAKLARIN YETENEKLERİ

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.





Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

