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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 12:57

Son dakika: 'deki gözlem noktasına saldırı iddiası yalanlandı

Son dakika... Güvenlik kaynakları, 'de 'nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı iddiası yalanlandı

Güvenlik kaynakları, 'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, TSK'ye ait İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendiğine yönelik iddialar yer aldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.

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