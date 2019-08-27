Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovskiy kentindeki MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra fuar alanındaki sergilenen, aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

27.08.2019 13:34 - Son Güncelleme: 27.08.2019 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





