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Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovskiy kentindeki MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra fuar alanındaki sergilenen, aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

27.08.2019 13:34 - Son Güncelleme: 27.08.2019 14:19
Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

Erdoğan, programa gelişinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

Erdoğan ve Putin, bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

FUARDAKİ STANDLARI GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan SU-57 savaş uçağına özel ilgi!

SU-57'YE ÖZEL İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra fuar alanındaki sergilenen, aralarında 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN 5. NESİL RUS SAVAŞ UÇAĞI SU-57'Yİ İNCELEDİ TIKLA VE İZLE

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