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  • 27.08.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 18:53

Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı... Putin havalimanından böyle uğurladı

Başkan , 'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent 'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı tarafından uğurlandı.

Putin, Başkan Erdoğan'ı böyle uğurladı

Cumhurbaşkanı , 'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 18.25'te başkent 'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndan Rusya Devlet Başkanı , Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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