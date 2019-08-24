Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.
Kazada şehit sayısı 2'ye yükselirken, yaralı olan 4 polis memurunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şubesi tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yapmış kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 5 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polislerden durumu ağır olan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca şehit sayısı 2'e yükseldi. Diğer 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son dakika: Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit, 4 polis yaralı
Son dakika haberine göre Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu. Kazada 4 polis de yaralandı. Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.
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