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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 18:02

Son dakika: 'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit, 4 polis yaralı

Son dakika haberine göre 'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu. Kazada 4 polis de yaralandı. Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Diyarbakır'dan acı haber geldi: 2 polis şehit!

'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.

Kazada şehit sayısı 2'ye yükselirken, yaralı olan 4 polis memurunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şubesi tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yapmış kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 5 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polislerden durumu ağır olan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca şehit sayısı 2'e yükseldi. Diğer 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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