Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.



Kazada şehit sayısı 2'ye yükselirken, yaralı olan 4 polis memurunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şubesi tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yapmış kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 5 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polislerden durumu ağır olan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca şehit sayısı 2'e yükseldi. Diğer 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.