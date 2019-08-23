Ege'de peş peşe orman yangınları çıktı. Türk Hava Kurumu uçakları kullanılamadı. Eleştirilerin odağındaki Bakan Pakdemirli, acı tabloyu açıkladı:
Altı uçak var, üçünün motorlarına kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor... THK siyasetin oyuncağı olmuş. Muhalefetle hareket ediyor.
'YURİİ'ĞİMİZ YANDI!
İzmir Karabağlar'da ormanlık alanda Pazar günü yangın çıktı. Yangın, rüzgar nedeniyle Seferihisar ve Menderes ilçelerine kadar yayıldı. Alevler, 54 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangına müdahale eden isimler arasında Ukraynalı pilot Yurii Bostnik de vardı. Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan Bostnik, yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Defalarca dumanların arasına helikopterle girerek su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Gaziemir'deki bir otelde kaldı. Önceki sabah ise otel odasında Ukraynalı pilotun cansız bedenine ulaşıldı. Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Yurii Bostnik'in cenazesinin, ülkesine gönderileceği vurgulandı.
Bostnik'in, 1 Haziran'da Manavgat'ta göreve başladığı öğrenildi.
ÇOK ŞEREFLİ BİR SON...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukraynalı pilotun ölümüyle ilgili açıklama yaptı: "Topluma çok faydalı bir iş yaptı. Bir ağaç daha az yansın diye streste kaldı. Böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu. Bence çok şerefli bir son."
TATİL CENNETİ ALEV ALEV
İzmir'in ardından Edremit ve Marmaris'te de dumanlar yükseldi. Edremit'te deniz kıyısına yakın sazlık alanda çıkan yangın şiddetlendi. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı kaydedildi. Marmaris'te çıkan yangında ise 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Marmaris'te son 4 günde aynı bölgede 3. kez yangın çıkması, kundaklama şüphesini gündeme getirdi.
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