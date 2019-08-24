Türk Hava Kurumu (THK), orman yangınlarını söndürmede sınıfta kaldı. CHP'nin desteği ile sosyal medyada algı operasyonuna başladı.
Ancak kameraları görünce hurda uçakları Ankara'daki hangarlara sakladı. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.
Ancak kameraları görünce hurda uçakları Ankara'daki hangarlara sakladı. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.