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'nın şovu elinde patladı! 20 uçaktan sadece 2 uçak havalandı

20 uçaktan oluşan söndürme filomuz var diyen , şov yapmak istedi. Ancak sadece 2 uçağını kaldırabildi. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.

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