İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

"THK ANA MUHALEFETİN OYUNCAĞI OLMUŞ"

"Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'ya 1 lira borcum yok. Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor."