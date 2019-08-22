Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.08.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:41

SON DAKİKA! : ana muhalefetin oyuncağı olmuş

ve , söndürme uçağı tartışmasında ilişkin açıklama yaptı. , "'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefetin oyuncağı olmuş" dedi.

'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman ında gündeme gelen uçaklarına dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

"THK ANA MUHALEFETİN OYUNCAĞI OLMUŞ"
"Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'ya 1 lira borcum yok. Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSON DAKİKA! Bakan Pakdemirli: THK ana muhalefetin oyuncağı olmuş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri