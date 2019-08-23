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  • 23.08.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 17:46

'u vahşice katleden 'ın sözleri kan dondurdu: Hayvan kestim

'de eski eşi 'u vahşice öldüren 'ın, i işledikten sonra "Bu kahpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katilin, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği ortaya çıktı.

Caniden korkunç sözler: Hayvan kestim!

'de, eski eşi (43) tarafından bıçaklanan 'un (38) son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diye ağlaması yürekleri dağladı.

"HAYVAN KESTİM"
in ardından dükkandan çıkan Fedai Baran'ın, "Bu kahpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi.

250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

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