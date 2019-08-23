Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diye ağlaması yürekleri dağladı.

"HAYVAN KESTİM"

Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran'ın, "Bu kahpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi.

250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.