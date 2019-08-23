Kadın cinayeti caydırıcı ceza ne olmalı? Katiller için nasıl ceza indirimi uygulanıyor? İşte Emine Bulut son dakika haberleri. Türkiye'de 2018 yılında 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri kadar kadın cinayeti davalarında yapılan ceza indirimleri de kamuoyunda tepki yaratıyor. Kadın cinayeti davalarında en çok başvurulan ceza indirim gerekçeleri "haksız tahrik" ve "mahkemede iyi hal" indirimleri olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında sanığın akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiası ve rapor bekleme süresinin uzun olması da davalarda savcının talep ettiği sonuçların çıkmamasına neden oluyor.

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