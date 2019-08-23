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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 15:33

Kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri, Kadın Meclisleri temsilcilerinden Fidan Ataselim, karar verici ve soruşturucu makamların ilk delilleri toplama aşamasından itibaren şikayetler karşısında süreci titizlikle ele almaları gerektiğini söylüyor. Ataselim, bu süreçlerde ve mahkeme esnasında "hakimlerin kendi görüşleri, hayatı ele alışlarına ya da inançlarına göre değil; evrensel insan hakları ve değerlere göre karar vermeleri gerektiğini" belirtiyor. Peki kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı? Katiller için nasıl ceza indirimi uygulanıyor? Peki nedir?

Kadın cinayetlerinde caydırıcı ceza ne olmalı?

Kadın cinayeti caydırıcı ceza ne olmalı? Katiller için nasıl ceza indirimi uygulanıyor? İşte Emine Bulut son dakika haberleri. Türkiye'de 2018 yılında 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri kadar kadın cinayeti davalarında yapılan ceza indirimleri de kamuoyunda tepki yaratıyor. Kadın cinayeti davalarında en çok başvurulan ceza indirim gerekçeleri "haksız tahrik" ve "mahkemede iyi hal" indirimleri olarak dikkat çekiyor. Bunun yanında sanığın akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiası ve rapor bekleme süresinin uzun olması da davalarda savcının talep ettiği sonuçların çıkmamasına neden oluyor.

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