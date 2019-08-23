Emine Bulut videosu izle! Anne lütfen ölme olayı nedir? Emine Bulut'un son dakika kardeşi konuştu. Emine Bulut videosu yıktı! Anne lütfen ölme olayı nedir TT oldu! Emine Bulut ölmek istemiyorum feryadı ile Türkiye'nin gündemine oturdu TT oldu. Kırklareli'de yaşayan .Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi. O anlara şahit olan kızı ise Anne ne olur ölme diyerek feryat etti. Emine Bulut ise ölmek istemiyorum diyerek yardım çığlıkları attı. Geriye ise akıllardan çıkmayacak bir vahşet kaldı. Olayın şokunu yaşayan kızı annesini kanlar için görünce Anne ne olur ölme diyerek yürekleri dağladı. Bu arada boşandığı adam tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil Fedai Baran'la ilgili olarak "Bunların hakkı idamdır" dedi.

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