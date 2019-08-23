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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 15:37

'un son dakika kardeşi konuştu

! Emine Bulut bir anda 'nin konuştuğu isimler arasına girdi sosyal medya ve Twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir, neden bir anda gündem oldu? Emine Bulut Kırklareli'de yaşayan eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızı önünde bıçakla katledildi. Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum."dediği öğrenildi. Bu arada Kazım Bulut, katil Fedai Baran'la ilgili olarak "Bunların hakkı idamdır" dedi. 'de tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut öfke kustu

Emine Bulut'un son dakika kardeşi konuştu

Emine Bulut videosu izle! Anne lütfen ölme olayı nedir? Emine Bulut'un son dakika kardeşi konuştu. Emine Bulut videosu yıktı! Anne lütfen ölme olayı nedir TT oldu! Emine Bulut ölmek istemiyorum feryadı ile Türkiye'nin gündemine oturdu TT oldu. Kırklareli'de yaşayan .Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi. O anlara şahit olan kızı ise Anne ne olur ölme diyerek feryat etti. Emine Bulut ise ölmek istemiyorum diyerek yardım çığlıkları attı. Geriye ise akıllardan çıkmayacak bir vahşet kaldı. Olayın şokunu yaşayan kızı annesini kanlar için görünce Anne ne olur ölme diyerek yürekleri dağladı. Bu arada boşandığı adam tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil Fedai Baran'la ilgili olarak "Bunların hakkı idamdır" dedi.

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