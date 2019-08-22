İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu , "3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun açıklamasından satır başları:

ÜÇ GÜNDÜR BU ADAMLAR TERÖRLE İŞİM YOK DEMEDİ

"3 günden beri bu adamlar ve kadın, terör örgütüyle alınmıştır denilmesine rağmen inkar etmiyorlar. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Seçilerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı tekrar aday yaptılar.

BİZ YOLUMUZDAN DÖNECEK DEĞİLİZ

PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk. Dün bu mücadeleyi verdiğimiz bazıları ucuz siyaset pozisyonu adına hiç beklemediğimiz pozisyonları ortaya koyuyorlar. Biz yolumuzdan dönecek değiliz.

O TERÖRİSTE MORAL DE MAMA DA O BELEDİYELERDEN GİDİYOR

Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

"Aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz. 2017-2018 arasındaki uyuşturucu operasyonus ayımız yüzde 22 artış göstermiştir. 2018 yılında 18 buçuk ton eroin, 80.7 ton esrar, 8.9 milyon extacy, 566 kilo metamfetamin ve 1248 kilo sentetik uyuşturucu yakalandı. Şu anda neredeyse 24 milyonu aşan kök kenevir yakalandı. Geçen sene bu rakam bütün yılda 10 milyondu. PKK'nın esrar sevketmesini engellediğimiz zaman kim devreye giriyor? Lice'de ekelim ama Avrupa'dan kimyasal uyuşturucuyu Türkiye'ye sokalım hem PKK'nın para ağını desteklerim hem de bu ülkenin gençliğin zehirlerim projesi içindedir Avrupa"

"Sanal bahis bizim en güçlü mücadele alanlarımızdan birisi olmalıdır. Yaklaşık 300 milyon civarında para, mal mülk ele geçirilmiştir. Sanal bahisin Türkiye bütçesi 50 milyar dolar. Bu ocakların çökmesi demektir. Şebekeler uyuşturucuyu ve kaçak göçü yeni bir gelir alanı olarak tespit etti."