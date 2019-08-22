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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 11:22

Bakan açıkladı: Yılbaşından beri 635 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : "40 yıldır  terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz." dedi.

Bakan açıkladı: PKK'ya ağır darbe

Süleyman Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." İfadelerini kullandı.

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