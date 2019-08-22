İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi. 4 ayda belediyeleri terör örgütü PKK karargahına çeviren HDP yönetimleri tüm kaynakları terör örgütünün hizmetine sundu. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanları yerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandılar. Bu kararın ardından ise HDP ve terör örgütü PKK'lılar çeşitli eylemler ve açıklamalar ile neredeyse iç savaş çağrısında bulundu.

İç savaş çağrısı yapan HDP'liler bu kez de kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine ücret etmeyerek terör örgütü propagandası yaptı.

HDP tarafından yapılan açıklamada ise, "Amed Gençlik Meclisimiz Amed Wan ve Merdin belediyelerine atanan kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine "Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz" diyerek ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz." şeklinde skandal bir ifadeye yer verildi.