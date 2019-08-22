Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.08.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 18:26

u etmek isteyen 'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...

Terör bağlantıları tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı , Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı. Terör destekçilerinin belediyelerden uzaklaştırılması 'de rahatsızlığa neden oldu. çağrısı yapan HDP'liler bu kez de ları ücret etmeyerek terör örgütü propagandası yaptı.

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan , Mardin ve Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini olarak görevlendirdi. 4 ayda belediyeleri terör örgütü karargahına çeviren yönetimleri tüm kaynakları terör örgütünün hizmetine sundu. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanları yerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandılar. Bu kararın ardından ise HDP ve terör örgütü PKK'lılar çeşitli eylemler ve açıklamalar ile neredeyse çağrısında bulundu.

İç savaş çağrısı yapan HDP'liler bu kez de kayyumları ücret etmeyerek terör örgütü propagandası yaptı.

HDP tarafından yapılan açıklamada ise, "Amed Gençlik Meclisimiz Amed Wan ve Merdin belediyelerine atanan kayyumları etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine "Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz" diyerek ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz." şeklinde skandal bir ifadeye yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKayyumu protesto etmek isteyen HDP'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri