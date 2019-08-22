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  • 22.08.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 18:13

'den için sağanak uyarısı

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile 'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.


çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile 'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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