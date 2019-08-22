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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 18:24

Başkan Erdoğan iki kez dünya şampiyonunu ilk Türk tekvandocu 'ı kabul etti

Başkan , iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu 'ı kabul etti. 'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yaman, 'nın Çelyabinsk şehrinde Mayıs 2015'te düzenlenen şampiyonada da 62 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Başkan Erdoğan dünya şampiyonunu kabul etti

Türkiye , iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yaman, 'nın Çelyabinsk şehrinde Mayıs 2015'te düzenlenen şampiyonada da 62 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etmişti.


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