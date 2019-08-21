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  • 21.08.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 20:51

SON DAKİKA! 'ta teröristlerle ! Acı haber geldi: 3 asker

Valiliği, ilçesinde teröristlerle çıkan da 3 askerin olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'tan acı haber geldi

'ın ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıktı. Çatışmada 3 asker oldu, 1 asker yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

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