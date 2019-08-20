HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye açık çağrı: Ortak olalım

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i atandı.

Bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den çağrı gecikmedi. Seçim döneminde birlikte yol aldığı CHP ve İYİ Parti'ye ortak bir ses çıkarmak için çağrıda bulundu. Teröre destek veren belediyeler için "ortaklık" çağrısı yaptı.

"BİRLİKTE, BERABER..."

Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var." dedi.

KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ'YE SESLENDİ

Buldan, "Bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere diğer partilere...Yine meclis dışında olan siyasi partilere...Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır." diye konuştu.