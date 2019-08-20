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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 18:44

'den İYİ Parti ve 'ye açık çağrı: Ortak olalım

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle 'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanmasının ardından HDP'li çareyi ve İYİ Parti'de aradı. Buldan, teröre destek veren belediyeler için açık bir şekilde konuyla ilgili CHP ve İYİ Parti'ye ortak bir ses çıkarmak için çağrıda bulundu.

HDP'den İYİ Parti ve CHP'ye açık çağrı: Ortak olalım

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı 'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i atandı.

Bu gelişmelerin ardından terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'den çağrı gecikmedi. döneminde birlikte yol aldığı ve İYİ Parti'ye ortak bir ses çıkarmak için çağrıda bulundu. Teröre destek veren belediyeler için "ortaklık" çağrısı yaptı.

"BİRLİKTE, BERABER..."
, "Biz 23 Haziran'da 'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i lardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var." dedi.

KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ'YE SESLENDİ
Buldan, "Bugün çağrım özellikle başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere diğer partilere...Yine meclis dışında olan siyasi partilere...Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır." diye konuştu.

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