İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN SEVGİ GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI

Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada açıklama yapan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

"ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA GİTMEYECEK"

Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." ifadelerini kullandı.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN TWEET

Mardin Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız" denildi.