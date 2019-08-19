Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.08.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 12:19

Son dakika haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine getirilen 'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali , belediyeye gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Mustafa Yaman, "Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." dedi.

Artık terör örgütüne para gitmeyecek

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 'li 'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN SEVGİ GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI
Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada açıklama yapan Yaman, 'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

"ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA GİTMEYECEK"
Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." ifadelerini kullandı.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN TWEET
Mardin Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine getirilen Mustafa Yaman'dan ilk açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri