Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce aday KYK resmi sitesine akın etti. KYK iletişim numarası oldukça fazla arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar kurumu ile iletişimde bulunmak isteyen bireyler hem telefon hemde yazışma adresi ile iletişime geçebilmektedir. Bu arada şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti.