Mardin, Diyarbakır, Van belediye başkanı kim? Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek'te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek'ten Eskişehir'in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler. Ahmet Türk,02.07.1942 tarihinde Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk, Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir.