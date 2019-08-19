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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 09:12

29 ilde mensuplarına ! 418 şüpheli gözaltında

haberine göre Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü 'ya yönelik larda 418 şüpheli gözaltına alındı.

29 ilde PKK/KCK mensuplarına operasyon

haberi... Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü 'ya yönelik larda 418 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütü üyesi 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

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