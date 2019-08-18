İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir kişi hayatını kaybederken birçok esnafın dükkanı zarar gördü. Fakat dün felaketin verdiği zararlardan çok İstanbul bu haldeyken tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuldu.

İstanbul'da muhatap bulamayan yağmur mağdurları isyan etti. İmamoğlu'na sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yükseldi.

ÇIĞ GİBİ TEPKİLER ÜZERİNE YİNE AYNI OYUN

Gelen sert tepkiler üzerine ise İmamoğlu'nun hatasını örtbas etmek için bir video hazırlandı. Hazırlanan videoda sözde mağdur olan esnafın yorumlarına yer verildi. Yorumlar ise sipariş üzerine yapılmıştı. Videoyu hazırlayan kesim iki yorumu gözden kaçırdı... İşte videoda yer alan aynı ağızdan çıkan sözler ve gerçek düşüncelerini söyleyen o iki kişinin kullandığı ifadeler...

"BİZİMLE İLGİLENİLMEDİ"

Tepkisini dile getiren esnaf, "Bizimle ilgilenilmedi. Zarar.. Birici günü burada olması gerekirdi. Geç geldi." dedi.

"BELEDİYEDEN KİMSE GELMEDİ"

Bir başka esnaf ise, "Belediyeden kimse gelmedi, erkenden müdahale olsa böyle olmazdı. Geçisin ortası su dolmuştu. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin buraya sahip çıkmaları gerekir. İmamoğlu'nun ekibinin burada olmasını beklerdik" diye konuştu.