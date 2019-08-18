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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 02:10

Ortalığı karıştıracak iddia! felaketinin yaraları henüz sarılmadan tekrar 'a tatile gitti

'nun 'da yaşanan ve bir kişinin hayatına mal olan felaketinin ardından tekrar tatile gittiği iddiası büyük yankı uyandırdı. 17 Ağustos'ta yaşanan İstanbul sel felaketinin ancak 28. saatinde ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu, yeleğiyle Eminönü'nde gerekli açıklamaları yaparak 3. tatilini yapmak üzere 'a geri döndü.

İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan Ekrem İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi.

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