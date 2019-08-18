İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan Ekrem İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi.
İstanbul dün şiddetli yağmurun ardından felaketi yaşadı. Bir vatandaş yaşamını yitirirken birçok esnaf zarar gördü. İstanbul son zamanların en zor günlerinden birini geçirirken tatil yapan Ekrem İmamoğlu eleştiri oklarının hedefindeydi.
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