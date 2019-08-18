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’u sel aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

’da dün hayatı felç etti. 13 ilçede ev ve işyerlerini su bastı, vapur ve tramvay seferleri durdu. 1 kişi can verirken, binlerce esnaf maddi zarara uğradı...



Megakent ​İstanbul dün a teslim oldu... Dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. Özellikle Avcılar, Sefaköy, Bakırköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı. 'un bazı bölgelerine 1,5 saat içinde 113 kilogram yağmur düştüğü belirtildi. Birçok ilçede elektrik direklerine isabet eden yıldırım, saatlerce kesintiye yol açtı... Kabataş- Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle saatlerce yapılamadı. Sadece Kabataş-Bağcılar değil, kentin birçok bölgesindeki seferler de yağış nedeniyle aksadı. Boğaz'daki vapur ve motor seferleri de yapılamadı.



EVSİZ CAN VERDI
Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. Cesedi bulunan kişinin evsiz olduğu iddia edildi. Yaşamını yitiren kişinin ismi henüz öğrenilemezken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanığı Gökmen Kürşat, "Geçerken siyah bir şey gördüm, poşet sandım. Yakınlaşınca bir baktım insan. Baktım nabzı atmıy, bıraktım ben de. Adam evsizdi. Geceleri geç saatlerde burada yatıyordu. Yatağı, yorganı, battaniyesi, oradadır. Çimenin yanında, duvarın kenarında yatıyor. Ben geçerken kimse yokru, birkaç kişi vardı. Ben girdim onu kenara çektim, bıraktım" dedi.



YARIM SAATTE NELER OLD​U
İstanbul'da yağmur, yarım saat sürdü.
Metrekareye 113 kilo yağış düştü.
Üsküdar ve Yenibosna'da yol çöktü.
Alt geçitler göle döndü.
Bir kişi boğularak öldü.
Üsküdar'da kara ve deniz birleşti.



ARACI ALT GEÇİTTE KALDI​
İstanbul'da bir sürücü yağışa 'daki alt geçitte yakalandı.​



GÜÇLÜKLE TIRMANDI
Kamyoneti kısa sürede sular altında kaldı. Can havliyle aracın üstüne çıktı.​




EN TEPEYE ÇIKIP HAYATINI KURTARDI
Yardım gelmeyince suya atladı. Hayatta kalmayı başardı.


ÇANAKKALE VE ORDU'DA DA PANİK VARDI
Yağışlı havayla birlikte İstanbul karanlığa gömülürken, , ve Ordu'da büyük korku yaşandı. Şiddetli yağış Çanakkale, Balıkesir ve Ordu'da sele neden oldu. Bazı işyerleri ve evler sular altında kaldı. Acil müdahale ekipleri, vatandaşlara yardım etti. Balıkesir'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli dolu yağışı nedeniyle panik yaşandı. Bazı otomobillerde kaporta hasarı oluştu.

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