

İstanbul'un simgelerinden olan ve her gün on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Eyüp Sultan Camisinin meydanında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmesi gereken süs havuzu, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi.





Vatandaşların süs havuzundan gelen kötü koku gerekçesiyle yaklaşık bir aydır İBB Beyaz Masa'ya ilettiği şikâyetler karşılık bulmayınca, sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bunun üzerine devreye giren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, süs havuzunun temizlenmesi talimatını verdi.





Konuyla ilgili ulaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, hortum bozuk olduğu gerekçesiyle süs havuzunu yaklaşık bir aydır temizleyemediklerini aktardıkları öğrenildi.



