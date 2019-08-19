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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 10:04

havuzu temizlemeyince vatandaşlardan şikayet yağdı! İlçe belediyesi kolları sıvadı

Görev teslimi yapıldığından bu yana birçok hizmeti aksatan , meydanında bulunan ve ekipleri tarafından temizlenmesi gereken süs havuzunu temizlemedi. Vatandaşlardan şikayet yağınca ilçe belediyesi kolları sıvadı.


'un simgelerinden olan ve her gün on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan meydanında bulunan ve ekipleri tarafından temizlenmesi gereken süs havuzu, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi.

Vatandaşların süs havuzundan gelen kötü koku gerekçesiyle yaklaşık bir aydır Beyaz Masa'ya ilettiği şikâyetler karşılık bulmayınca, sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bunun üzerine devreye giren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, süs havuzunun temizlenmesi talimatını verdi.

Konuyla ilgili ulaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, hortum bozuk olduğu gerekçesiyle süs havuzunu yaklaşık bir aydır temizleyemediklerini aktardıkları öğrenildi.

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