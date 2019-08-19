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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 09:54

, nereli? kim oldu?

, nereli? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Mardin Valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanının yerine belediye başkan vekili olarak atandı. Mustafa Yaman 1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.

Mustafa Yaman kimdir, nereli?

Mustafa Yaman kimdir, nereli? Yeni Mardin Belediye Başkanı kim oldu? sorusu bugün bayahı merak ediliyor. Mardin Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Mardin valisi Mustafa Yaman; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı. Mustafa Yaman 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

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