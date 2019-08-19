Mustafa Yaman kimdir, nereli? Yeni Mardin Belediye Başkanı kim oldu? sorusu bugün bayahı merak ediliyor. Mardin Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra Mardin valisi Mustafa Yaman; Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı. Mustafa Yaman 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.
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