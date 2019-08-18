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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 09:28

’u götürürken tatil yapan İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş boş konuşuyorlar” dedi

’da dün yaşanan bir kişinin ölümüne neden oldu, birçok esnaf maddi zarar gördü, vatandaş belediyenin tedbirsizliğinden felaketi yaşadı. Tüm bunlar olurken henüz yeni başlayan görev süresindeki ikinci tatilini yapan İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi yükdi. Mağdur olan vatandaşların isyanına cevap veren Başkanı , kendisini eleştiren vatandaşlara “boş boş konuşuyorlar” diyerek hakaret etti.


dün yaşanan ın ardından adeta felaketi yaşadı. Belediyenin tedbirsizliği yüzünden birçok yeri su basarken vatandaşlar zor durumda kaldı. Özellikle Eminönü'nde birçok esnaf maddi zarara uğradı. İstanbul tüm bu zorluklarla mücadele ederken 'nun henüz yeni başlayan görevinde ikinci kez tatile çıkması vatandaşları isyan ettirdi. İmamoğlu'nun felaketinin ardından İstanbul'a hemen dönmek yerine tatilini sürdürmesi, felaket boyunca yetkililerinin dahi kendisine ulaşamaması günün en çok konuşulan konusu oldu.



"BOŞ BOŞ KONUŞUYORLAR"
Tüm bunların ardından bugün mağdur olan vatandaşların eleştirilerine cevap veren Ekrem İmamoğlu, vatandaşı anlamak ve sorununu çözmek yerine yine hakaret etmeyi seçti. İmamoğlu, kendisini eleştirenlere "boş boş konuşuyorlar" dedi.








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