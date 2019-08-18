İstanbul dün yaşanan şiddetli yağışın ardından adeta felaketi yaşadı. Belediyenin tedbirsizliği yüzünden birçok yeri su basarken vatandaşlar zor durumda kaldı. Özellikle Eminönü'nde birçok esnaf maddi zarara uğradı. İstanbul tüm bu zorluklarla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun henüz yeni başlayan görevinde ikinci kez tatile çıkması vatandaşları isyan ettirdi. İmamoğlu'nun sel felaketinin ardından İstanbul'a hemen dönmek yerine tatilini sürdürmesi, felaket boyunca İBB yetkililerinin dahi kendisine ulaşamaması günün en çok konuşulan konusu oldu.
"BOŞ BOŞ KONUŞUYORLAR"
Tüm bunların ardından bugün mağdur olan vatandaşların eleştirilerine cevap veren Ekrem İmamoğlu, vatandaşı anlamak ve sorununu çözmek yerine yine hakaret etmeyi seçti. İmamoğlu, kendisini eleştirenlere "boş boş konuşuyorlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.