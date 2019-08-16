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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 10:42

Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar 'da

Son dakika haberine göre ve 'nın komuta kademesi, ile kurulacak 'ne ilişkin inceleme yapmak üzere 'ya geldi.

Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile 'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı.

SINIR HATTINDA İNCELEMELER YAPACAK
Bakan Akar'ın, ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

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