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için ’li ekip ’da

’de oluşturulacak ’ye yönelik çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda ön hazırlık için 6 kişilik heyeti ’ya ulaştı.

Türkiye ve arasında varılan mutabakat çerçevesinde kurulacak için dün ABD'den 6 kişiden oluşan bir ekip geldi. 'ndan yapılan açıklamada " kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan ye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti 'ya ulaşmıştır. Harekât
Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" denildi.



Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar "Arzumuz, ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmek. Ama diğer taraftan da ister 'B', ister 'C planı' deyin, eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır" dedi.

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