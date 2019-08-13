Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde kurulacak Müşterek Harekat Merkezi için dün ABD'den 6 kişiden oluşan bir ekip geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekât
Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" denildi.
Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müşterek harekatla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar "Arzumuz, ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmek. Ama diğer taraftan da ister 'B', ister 'C planı' deyin, eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz de hareketlerimiz de olacaktır" dedi.
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