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  • 16.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:08

Son dakika haberi: 'de firari hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberine göre 'de, Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü orada yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin 'de olduğunu belirledi.

Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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