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  • Son Güncelleme: 15.08.2019 17:40

ve Türk askerleri sınırda

uygulamasına ilişkin ile heyetlerinin 'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, 'nın sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığında askeri heyetin gelişi öncesi sınır hattındaki Akçakale'de hareketlilik oldu. Şanlıurfa yönünden öğle saatlerinde gelen askeri heyet, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaştı. Askeri heyet, günlerdir ABD ile Türk askeri heyetlerinin görüşmeler yürüttüğü 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

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