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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 16:43

Son dakika haberi: açıkladı: ile ortak kurulum başladı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "’ya gelen ’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır." denildi.

MSB: ABD ile ortak kurulum başladı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "'ya gelen 'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır." denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
" kuzeyinde ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2. Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. 3. Müşterek Harekât Merkezi'nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir."

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